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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачило группировку, которая вывозила уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье

СБУ разоблачило группировку, которая вывозила уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье

Киев • УНН

 • 38162 просмотра

Украинские и молдавские ликвидировали группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста из Украины. Организаторам, которые избегают ареста в Приднестровье, грозит уголовное преследование за свою незаконную деятельность.

Украинские правоохранители совместно со спецслужбами Молдовы нейтрализовали международную преступную группировку, которая действовала в пользу рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали 

Как пояснили в ведомстве, фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства.

По данным следствия, преступную группировку организовали двое жителей непризнанного Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, а также находятся в поле зрения российских спецслужб.

В результате совместной спецоперации стражи порядка задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклончан. Еще два фигуранта разоблачены в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

На основании материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

- резюмировали в СБУ.

Отмечается, что двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории так называемой "пмр", уже готовят заочное подозрение. 

Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу25.12.23, 12:31 • 21863 просмотра

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности международной преступной группы.

Дополнение 

Следователи выяснили, что маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а далее на территорию Молдовы.

В зависимости от срочности выезда с одного человека просили до 5 тысяч долларов. 

Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.

Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" Телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве. Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки

- рассказали в Службе безопасности Украины.

Напомним,

Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП

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