СБУ разоблачило группировку, которая вывозила уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье
Киев • УНН
Украинские и молдавские ликвидировали группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста из Украины. Организаторам, которые избегают ареста в Приднестровье, грозит уголовное преследование за свою незаконную деятельность.
Украинские правоохранители совместно со спецслужбами Молдовы нейтрализовали международную преступную группировку, которая действовала в пользу рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Как пояснили в ведомстве, фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства.
По данным следствия, преступную группировку организовали двое жителей непризнанного Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, а также находятся в поле зрения российских спецслужб.
В результате совместной спецоперации стражи порядка задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклончан. Еще два фигуранта разоблачены в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.
На основании материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)
Отмечается, что двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории так называемой "пмр", уже готовят заочное подозрение.
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Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности международной преступной группы.
Дополнение
Следователи выяснили, что маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а далее на территорию Молдовы.
В зависимости от срочности выезда с одного человека просили до 5 тысяч долларов.
Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.
Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" Телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве. Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки
Напомним,
Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.