СБУ разоблачило группировку, которая вывозила уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье

Украинские правоохранители совместно со спецслужбами Молдовы нейтрализовали международную преступную группировку, которая действовала в пользу рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Как пояснили в ведомстве, фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства.

По данным следствия, преступную группировку организовали двое жителей непризнанного Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, а также находятся в поле зрения российских спецслужб.

В результате совместной спецоперации стражи порядка задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклончан. Еще два фигуранта разоблачены в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

На основании материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) - резюмировали в СБУ.

Отмечается, что двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории так называемой "пмр", уже готовят заочное подозрение.

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Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности международной преступной группы.

Дополнение

Следователи выяснили, что маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а далее на территорию Молдовы.

В зависимости от срочности выезда с одного человека просили до 5 тысяч долларов.

Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.

Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" Телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве. Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки - рассказали в Службе безопасности Украины.

Напомним,

Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.