Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу

В разных регионах Украины задержаны организаторы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Как передает УНН, об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая разоблачила три очередные схемы выезда.

Детали

Среди задержанных - чиновник районного ВЛК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов. За деньги фигуранты предлагали военнообязанным выехать из нашего государства на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. За выезд коже из мужчин человек должен был заплатить до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа переправки через границу.

СБУ уточняет, что задержания были проведены во Львовской, Одесской областях и на Закарпатье.

Во Львове задержан врача-хирурга, который входил в состав районной военно-врачебной комиссии. Его задержали во время получения взятки за подписание для уклониста фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов". На основании его выводов сообщники врача из ВВК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе.

В Одесской области задержан организатор схемы переправки потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья. Фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска. При этом он координировал свои действия с зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный Телеграм-канал. Деньги они получали на собственный криптокошелек.

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На Закарпатье задержан коммерсанта, который переправлял военнообязанных за границу, оформляя их, как водителей международных грузовых перевозок. Как только псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился родственник фигуранта, который возвращался в Украину.

Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.