Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.
В разных регионах Украины задержаны организаторы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Как передает УНН, об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая разоблачила три очередные схемы выезда.
Детали
Среди задержанных - чиновник районного ВЛК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов. За деньги фигуранты предлагали военнообязанным выехать из нашего государства на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. За выезд коже из мужчин человек должен был заплатить до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа переправки через границу.
СБУ уточняет, что задержания были проведены во Львовской, Одесской областях и на Закарпатье.
Во Львове задержан врача-хирурга, который входил в состав районной военно-врачебной комиссии. Его задержали во время получения взятки за подписание для уклониста фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов". На основании его выводов сообщники врача из ВВК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе.
В Одесской области задержан организатор схемы переправки потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья. Фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска. При этом он координировал свои действия с зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный Телеграм-канал. Деньги они получали на собственный криптокошелек.
Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР23 декабрь 2023, 10:59 • 29624 просмотра
На Закарпатье задержан коммерсанта, который переправлял военнообязанных за границу, оформляя их, как водителей международных грузовых перевозок. Как только псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился родственник фигуранта, который возвращался в Украину.
Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.
Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.
В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
В россии снова "заочно арестовали" Буданова
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР
путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.
Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества
Экс-глава правления "Реал Банка" признан виновным в отмывании средств и приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 12 750 грн с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать более 508 миллионов гривен, как возмещение убытков.
Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства
Украина получила 1,34 миллиарда долларов от проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на нужды государственного бюджета, такие как пенсии и выплаты спасателям.
российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану
аэрофлот возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Рейсы были приостановлены с марта 2022 года из-за санкций ЕС в отношении россии, - за ее военное вторжение в Украину.
Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине
Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.
Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южнокитайском море
Китай обвиняет Филиппины в нарушении границ в Южно-Китайском море при поддержке США, что ставит под угрозу региональный мир. Китай обещает защищать свою территорию, но остается открытым к диалогу.