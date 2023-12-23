Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР

Государственное бюро расследований в субботу сообщило, что разоблачило высокопоставленного чиновника Киевской городской военной администрации на содействии депутатам горсовета в уклонении от несения военной службы, передает УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева", - сообщили в ГБР.

Чиновник, по данным ГБР, "способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников". "Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты в течение почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение из части", - рассказали в бюро детали дела.

В августе 2023 года всем четырем, как отмечается, было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

"Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки", - сообщили в ГБР.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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