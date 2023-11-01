Разоблачена беспрецедентная по масштабам схема для уклонения от мобилизации: причастны представители ТЦК и ВВК - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
В схеме уклонения от мобилизации были привлечены должностные лица девяти ТЦК преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины.
Организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации подделывали уклонистам справки из ВВК и снимали мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
По предварительным данным следствия по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость «услуги» составляла от 6 до 10 тысяч долларов США.
Сейчас организатору и шести лицам из его «ближайшего окружения» сообщено о подозрениях. Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении учредительных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.
Напомним
Министерство обороны готовит изменения в нормативно-правовые акты, чтобы урегулировать вопрос уклонистов от мобилизации благодаря обмену данными между реестрами. Это усилит контроль над военнообязанными связанными.
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