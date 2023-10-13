Ухилятися від мобілізації буде важче: у Міноборони розповіли про обмін інформацією між реєстрами

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«На жаль, дуже багато є тих людей, це сотні тисяч людей, які створюють для себе ті умови щоб уникнути мобілізації. І власне готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання», - Наталія Калмикова.

За її словами, зараз цифрова команда міністерства оборони працює над створенням можливості обміну даними між реєстрами. Як зазначила Калмикова, це посилить контроль над військовозобов’язаними за рахунок того, що навіть якщо людини не буде в реєстрі військовозобов’язаних держава буде її бачити в інших реєстрах. Це також дозволить громадянам не носити з собою документи до ТЦК, бо вся інформація вже є хоча б в одному з реєстрів.

Наталія Калмикова зауважила, що обов’язок кожного громадянина — захищати свою Батьківщину. І зробити це доведеться кожному з нас. Найкращим варіантом, на думку заступниці, є добровільна явка. Людина може сама знайти той підрозділ, у якому хоче служити та мобілізуватися.

Як зазначила Калмикова, зараз вже тривають унормування питання обміну інформації між реєстрами і можливо на наступному тижні вже можна буде говорити про конкретні терміни того, коли з’явиться єдиний реєстр і можливість записуватися в чергу до ТЦК електронно.

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