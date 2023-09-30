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Постановка жінок-медиків на військовий облік: коли треба з’явитися до ТЦК, чи будуть одразу мобілізувати

Постановка жінок-медиків на військовий облік: коли треба з’явитися до ТЦК, чи будуть одразу мобілізувати

Київ • УНН

 • 894871 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 жовтня усі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту повинні стати на військовий облік, пише УНН.

Коли треба з’явитися до ТЦК

У МОЗ зазначають, що законодавча норма про постановку жінок-медиків на військовий облік закріплена ще з 1992 року.

Вимога стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року актуальна для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебувають.

Важливо, що аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки — до 31 грудня 2026 року.

Також у МОЗ додають, що із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Постановка на військовий не означає мобілізацію

У ЗСУ окремо наголошують, що постановка жінок-медиків на військовий облік не означає, що їх одразу ж мобілізуватимуть.

“Це фейк, який поширює російська пропаганда. Нікого ми мобілізовувати відразу не будемо. У Збройних Силах України зараз служить велика кількість жінок, і усі вони добровільно долучилися до цієї служби. Тому, ніяких панічних настроїв бути просто немає”, — повідомив раніше начальник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Чи зможуть військовозобов’язані жінки виїжджати за кордон

На даний момент немає нормативно-правих документів, які б обмежували право виїзду жінок за межі України, які перебувають або встануть на військовий облік. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Щодо перетину державного кордону України, то є правила перетину державного кордону громадянами України, які регламентуються постановою Кабміну № 57. На даний момент загалом обмеження стосується чоловіків з 18-и до 60-и й також окремих посад державних службовців, посадових осіб, які можуть слідувати тільки у відрядження або іншою визначеною у постанові уряду метою”.

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