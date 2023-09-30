Постановка женщин-медиков на воинский учет: когда надо явиться в ТЦК, будут ли сразу мобилизовать

Когда надо явиться в ТЦК

В Минздраве отмечают, что законодательная норма о постановке женщин-медиков на воинский учет закреплена еще с 1992 года.

Требование стать на воинский учет с 1 октября 2023 года актуально для женщин-медиков и женщин-фармацевтов, которые по определенным причинам там еще не находятся.

Важно, что чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года — до 31 декабря 2026 года.

Также в Минздраве добавляют, что с января 2023 года женщин, обучающихся на медицинских или фармацевтических специальностях, ставят на воинский учет сразу по окончанию обучения. Учебное заведение за 2 месяца до завершения обучения подает списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Постановка на воинский не означает мобилизацию

В ВСУ отдельно отмечают, что постановка женщин-медиков на воинский учет не означает, что их сразу же будут мобилизовать.

“Это фейк, который распространяет российская пропаганда. Никого мы мобилизовать сразу не будем. В Вооруженных Силах Украины сейчас служит большое количество женщин, и все они добровольно присоединились к этой службе. Поэтому, никаких панических настроений быть просто нет”, — сообщил ранее начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Смогут ли военнообязанные женщины выезжать за границу

На данный момент нет нормативно-правовых документов, которые бы ограничивали право выезда женщин за пределы Украины, которые находятся или встанут на воинский учет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

“Что касается пересечения государственной границы Украины, то есть правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые регламентируются постановлением Кабмина № 57. На данный момент в целом ограничение касается мужчин с 18-и до 60-и и также отдельных должностей государственных служащих, должностных лиц, которые могут следовать только в командировку или другой определенной в постановлении правительства целью”.

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