Обмеження щодо виїзду за кордон наразі стосуються чоловіків та посадовців - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні наразі загалом обмеження на виїзд за кордон стосується чоловіків з 18-и до 60 років та окремих посадових осіб. Про це журналісту УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи інформацію про обмеження на виїзд з України для жінок, які на військовому обліку.
Цитата
На запитання, чи жінки, які стануть на військовий облік, матимуть право виїхати за кордон, Демченко відповів: «Щодо перетину державного кордону України, то є правила перетину державного кордону громадянами України, які регламентуються постановою Кабміну №57. На даний момент загалом обмеження стосується чоловіків з 18-и до 60-и й також окремих посад державних службовців, посадових осіб, які можуть слідувати тільки у відрядження або іншою визначеною у постанові уряду метою».
За його словами, якщо будуть ухвалені інші зміни щодо правил перетину державного кордону, то вони будуть установлені.
Контекст
Представник Президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський повідомляв, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
Нагадаємо
Жінки з медичною та фармацевтичною освітою з 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік. З'явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури, що передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила у 2022 році.