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Ограничения по выезду за границу пока касаются мужчин и должностных лиц - Госпогранслужба

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине сейчас в целом ограничения на выезд за границу касаются мужчин с 18-и до 60 лет и отдельных должностных лиц. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя информацию об ограничении на выезд из Украины для женщин, которые на воинском учете.

Цитата

На вопрос, будут ли женщины, которые станут на воинский учет, иметь право выехать за границу, Демченко ответил: «Относительно пересечения государственной границы Украины, то есть правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые регламентируются постановлением Кабмина №57. На данный момент в целом ограничение касается мужчин с 18-и до 60-и и также отдельных должностей государственных служащих, должностных лиц, которые могут следовать только в командировку или другой определенной в постановлении правительства целью».

По его словам, если будут приняты другие изменения относительно правил пересечения государственной границы, то они будут установлены.

Контекст

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский сообщал, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Напомним

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет. Явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры, что предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла в 2022 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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