Ограничения по выезду за границу пока касаются мужчин и должностных лиц - Госпогранслужба

Цитата

На вопрос, будут ли женщины, которые станут на воинский учет, иметь право выехать за границу, Демченко ответил: «Относительно пересечения государственной границы Украины, то есть правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые регламентируются постановлением Кабмина №57. На данный момент в целом ограничение касается мужчин с 18-и до 60-и и также отдельных должностей государственных служащих, должностных лиц, которые могут следовать только в командировку или другой определенной в постановлении правительства целью».

По его словам, если будут приняты другие изменения относительно правил пересечения государственной границы, то они будут установлены.

Контекст

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский сообщал, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Напомним

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет. Явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры, что предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла в 2022 году.