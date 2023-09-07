Ограничения по выезду за границу пока касаются мужчин и должностных лиц - Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине сейчас в целом ограничения на выезд за границу касаются мужчин с 18-и до 60 лет и отдельных должностных лиц. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя информацию об ограничении на выезд из Украины для женщин, которые на воинском учете.
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На вопрос, будут ли женщины, которые станут на воинский учет, иметь право выехать за границу, Демченко ответил: «Относительно пересечения государственной границы Украины, то есть правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые регламентируются постановлением Кабмина №57. На данный момент в целом ограничение касается мужчин с 18-и до 60-и и также отдельных должностей государственных служащих, должностных лиц, которые могут следовать только в командировку или другой определенной в постановлении правительства целью».
По его словам, если будут приняты другие изменения относительно правил пересечения государственной границы, то они будут установлены.
Контекст
Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский сообщал, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.
Напомним
Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет. Явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры, что предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла в 2022 году.