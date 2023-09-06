В парламенті нагадали, що з 1 жовтня жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік

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У 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, ставати на військовий облік. З 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і пройти всі необхідні процедури.

Як пояснив народний депутат Федір Веніславський, якщо стан здоров'я жінки дозволяє їй проходити військову службу, то вона отримає статус військовозобов'язаної та буде на військовому обліку.

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“Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони - наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року. Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку”, - зазначив Веніславський.

Він додав, що жінки, які мають мирні професії, які можуть бути корисними у військовій сфері, можуть за бажанням стати на військовий облік.

«Важливо наголосити, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат. Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані», - наголосив парламентарій.

Також відомо, що поки Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що 31 серпня Міноборони України передало до Верховної Ради пропозиції щодо врегулювання питання військового обліку жінок.

5 вересня Ганна Маляр повідомила, що не відповідає дійсності інформація про те, що з 1 жовтня жінки, професії яких є в переліку військово-облікових спеціальностей, мають обов'язково стати на військовий облік.

А 6 вересня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про перенесення військового обліку жінок на рік – до 1 жовтня 2023 року.