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Міноборони подало до Ради пропозиції щодо військового обліку для жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міноборони передало до Верховної Ради пропозиції щодо врегулювання питання постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Міноборони подало до Ради пропозиції щодо військового обліку для жінок

Цитата

"Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Маляр.

Деталі

Вона додала, що Міноборони та Генштаб не можуть запроваджувати зміни щодо постановки жінок на військовий облік, адже це встановлено законом і відповідні повноваження має парламент.

Крім того, Маляр наголосила, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що "на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку". Втім, є потреба в фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

У разі прийняття змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - додала Маляр.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

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