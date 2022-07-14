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Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою – Генштаб ЗСУ

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 429825 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, передає УНН.

Цитата

"Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Генеральний штаб ЗСУ опрацював пропозиції щодо внесення змін до переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних.

Зазначений перелік затверджено наказом Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України поточного року).

"Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних", - нагадують у Генштабі.

Як зазначили, проведення загальної мобілізації під час війни з рф засвідчило, що на військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань призвано близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Наразі у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі національного телемарафону заявив, що українкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не заборонятимуть виїзд за кордон.

Нагадаємо

У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні.

У січні Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком.

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