Женщин будут брать на военный учет только по их согласию – Генштаб ВСУ

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"Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только по их согласию. Также предлагается начать проведение мер по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", - говорится в сообщении.

Детали

Генеральный штаб ВСУ разработал предложения по внесению изменений в перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных.

Указанный перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в этом году).

"Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщин, имеющих специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут брать на военный учет военнообязанных", - напоминают в Генштабе.

Как отметили, проведение общей мобилизации во время войны с рф показало, что на военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. Сейчас в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

"Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - говорится в сообщении.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире национального телемарафона заявил, что украинкам, которые станут на военный учет с 1 октября, не будут запрещать выезд за границу.

Напомним

В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине.

В январе Минобороны сократило перечень профессий для женщин с обязательным военным учетом.