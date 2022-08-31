Минобороны подало в Раду предложения по военному учету для женщин

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"Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины “О воинской обязанности и военной службе” о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", – написала Маляр.

Детали

Она добавила, что Минобороны и Генштаб не могут вводить изменения относительно постановки женщин на военный учет, ведь это установлено законом и соответствующие полномочия имеет парламент.

Кроме того, Маляр подчеркнула, что опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что "на сегодняшний день в государства нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете". Впрочем, есть потребность в специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

В случае принятия изменений к закону "О воинской обязанности и военной службе", Генштаб прибавит к перечню военно-учетные специальности для женщин и сократит перечень потребностей.

"Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия", - добавила Маляр.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на военный учет только с их согласия.