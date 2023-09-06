В парламенте напомнили, что с 1 октября женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет

ukru
19:26 • 7046 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 52398 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100610 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101577 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88528 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84320 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107977 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130525 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166399 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197804 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 38895 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 33611 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106641 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101528 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96772 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166399 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197804 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140449 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147095 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183709 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 27527 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96772 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119098 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154897 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161847 просмотра
Актуальное
В парламенте напомнили, что с 1 октября женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет

В парламенте напомнили, что с 1 октября женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет

Киев • УНН

 • 678843 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет. Явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры, что предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла в 2022 году. Об этом напомнил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, который обязывает женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, становиться на воинский учет. С 1 октября 2023 года такие женщины должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и пройти все необходимые процедуры.

Как пояснил народный депутат Федор Вениславский, если состояние здоровья женщины позволяет ей проходить военную службу, то она получит статус военнообязанной и будет на воинском учете.

Цитата

“Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны - приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем ссср, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету”, - отметил Вениславский.

Он добавил, что женщины, имеющие мирные профессии, которые могут быть полезными в военной сфере, могут по желанию стать на воинский учет.

«Важно подчеркнуть, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда этого требует план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь. Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будет мобилизовано много женщин. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы», - подчеркнул парламентарий.

Также известно, что пока Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет.

Напомним

Ранее сообщалось, что 31 августа Минобороныи Украины передало в Верховную Раду предложения по урегулированию вопроса воинского учета женщин.

5 сентября Анна Маляр сообщила, что не соответствует действительности информация о том, что с 1 октября женщины, профессии которых есть в перечне военно-учетных специальностей, должны обязательно стать на воинский учет.

А 6 сентября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ о переносе воинского учета женщин на год – до 1 октября 2023 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы