В парламенте напомнили, что с 1 октября женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет

Детали

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, который обязывает женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, становиться на воинский учет. С 1 октября 2023 года такие женщины должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и пройти все необходимые процедуры.

Как пояснил народный депутат Федор Вениславский, если состояние здоровья женщины позволяет ей проходить военную службу, то она получит статус военнообязанной и будет на воинском учете.

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“Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны - приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем ссср, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету”, - отметил Вениславский.

Он добавил, что женщины, имеющие мирные профессии, которые могут быть полезными в военной сфере, могут по желанию стать на воинский учет.

«Важно подчеркнуть, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда этого требует план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь. Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будет мобилизовано много женщин. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы», - подчеркнул парламентарий.

Также известно, что пока Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет.

Напомним

Ранее сообщалось, что 31 августа Минобороныи Украины передало в Верховную Раду предложения по урегулированию вопроса воинского учета женщин.

5 сентября Анна Маляр сообщила, что не соответствует действительности информация о том, что с 1 октября женщины, профессии которых есть в перечне военно-учетных специальностей, должны обязательно стать на воинский учет.

А 6 сентября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ о переносе воинского учета женщин на год – до 1 октября 2023 года.