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Постановка жінок-медиків на військовий облік з 1 жовтня не є мобілізацією - ЗСУ

Постановка жінок-медиків на військовий облік з 1 жовтня не є мобілізацією - ЗСУ

Київ • УНН

 • 477363 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Постановка жінок з медичною та фармацевтичною освітою на військовий облік з 1 жовтня цього року не є мобілізацією, а лише приведенням військового обліку до ладу. Про це розповів начальник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Почнемо з того, що 7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Сьогодні ми всього-на-всього виконуємо норму даного закону... Попереджаю, це не є мобілізацією. Це всього-на-всього приведення військового обліку до ладу. Щоб ми розуміли, який є мобілізаційний ресурс в даній медичній сфері", - пояснив Фітьо.

Деталі

За його словами, повідомлення, які поширюють у суспільстві, про те, що якщо жінка-медик прийде в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то її "відразу завтра мобілізують", не відповідають дійсності.

"Це фейк, який поширює російська пропаганда. Нікого ми мобілізовувати відразу не будемо. У Збройних Силах України зараз служить велика кількість жінок, і усі вони добровільно долучилися до цієї служби. Тому, ніяких панічних настроїв бути просто немає", - зауважив військовий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В парламенті нагадали, що з 1 жовтня жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік

Фітьо додав, що всі медики були військовозобов'язаними і раніше, однак тепер їм потрібно отримати відповідний документ. Для цього вони повинні прийти в ТЦК та СП з пакетом документів, пройти медогляд та стати на військовий облік.

"Питання військового обліку - це питання виконання закону. Це не є якесь бажання чи небажання. Усі медики, які працюють, чи самозайняті, чи ФОПи, чи працюють у державних клініках, можуть самостійно стати на військовий облік у територіальних центрах, або ж їхні працедавці все рівно будуть надавати про них дані. Тому, що кожен суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності, надає дані про військовий облік", - пояснив він.

Начальник пресслужби наголосив, що якщо у разі невиконання закону передбачений штраф - "для фізичної особи від 850 до 1700 грн, для підприємців штрафи досить більші".

Нагадаємо

Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають ставати на військовий облік, всі інші - за особистим бажанням. Якщо людина стоїть на обліку, то є військовозобов'язаною і не може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану

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