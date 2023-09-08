Військовий облік жінок з 1 жовтня: в парламенті пояснили, чи обмежать українкам виїзд за кордон

ukru
29 березня, 17:57 • 271448 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358617 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299189 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334358 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299497 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219145 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203939 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163950 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534643 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175496 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55607 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58874 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70473 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78223 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81671 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391807 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534642 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568318 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565371 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465277 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204699 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358618 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174821 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165751 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136688 перегляди
Актуальне
Військовий облік жінок з 1 жовтня: в парламенті пояснили, чи обмежать українкам виїзд за кордон

Військовий облік жінок з 1 жовтня: в парламенті пояснили, чи обмежать українкам виїзд за кордон

Київ • УНН

 • 532835 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають ставати на військовий облік, всі інші - за особистим бажанням. Якщо людина стоїть на обліку, то є військовозобов'язаною і не може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, пояснив в ефірі національного телемарафону народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає УНН.

Цитата

"Ми пам'ятаємо, що рівно рік тому стояло питання, навіть дискусія в суспільстві, що і всі жінки мають ставати на облік - з військовими спеціальностями, і без них, громадян, які мають захищати країну.... Згідно з внесеними змінами до законодавства, жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту мають з 1 жовтня ставати на облік. Всі інші жінки, які мають будь-які спеціальності, навіть споріднені з військовими, - тільки за особистим бажанням", - нагадав Кравченко.

Деталі

Він розповів, що коли жінка перебуватиме на обліку, у разі потреби їй випишуть направлення на медкомісію.

"Якщо десь потрібна буде така спеціальність, наприклад, акушерки або хірурга, або інша, - будуть знати, що така людина є, і у випадку необхідності, якщо цього буде вимагати мобілізаційний план, її мобілізують і відправлять працювати у той чи інший госпіталь, медичний пункт", - зазначив секретар Комітету ВР.

За словами Кравченка, якщо людина перебуває на військовому обліку, то на час дії воєнного стану вона вважається військовозобов'язаною і не може поїхати за кордон. Він зауважив, що для прикордонників необхідна відповідна постанова, у якій буде зазначено перелік осіб, які не мають права виїжджати за межі України.

"Тому, і питання хто буде контролювати? Якщо (жінки, - ред.) будуть виїжджати, можливо доведеться йти і брати справки у військкоматі, що вони не є військовозобов'язаними, і з цією справкою виїжджати. Або навпаки. Я думаю, що це почнеться якось регулюватися, тому, що на кордоні немає реєстру, в якому було б вказано, що ця людина є медиком або не медиком", - підсумував Кравченко.

Нагадаємо

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 6 вересня нагадав, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою з 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07