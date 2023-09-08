Військовий облік жінок з 1 жовтня: в парламенті пояснили, чи обмежать українкам виїзд за кордон

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"Ми пам'ятаємо, що рівно рік тому стояло питання, навіть дискусія в суспільстві, що і всі жінки мають ставати на облік - з військовими спеціальностями, і без них, громадян, які мають захищати країну.... Згідно з внесеними змінами до законодавства, жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту мають з 1 жовтня ставати на облік. Всі інші жінки, які мають будь-які спеціальності, навіть споріднені з військовими, - тільки за особистим бажанням", - нагадав Кравченко.

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Він розповів, що коли жінка перебуватиме на обліку, у разі потреби їй випишуть направлення на медкомісію.

"Якщо десь потрібна буде така спеціальність, наприклад, акушерки або хірурга, або інша, - будуть знати, що така людина є, і у випадку необхідності, якщо цього буде вимагати мобілізаційний план, її мобілізують і відправлять працювати у той чи інший госпіталь, медичний пункт", - зазначив секретар Комітету ВР.

За словами Кравченка, якщо людина перебуває на військовому обліку, то на час дії воєнного стану вона вважається військовозобов'язаною і не може поїхати за кордон. Він зауважив, що для прикордонників необхідна відповідна постанова, у якій буде зазначено перелік осіб, які не мають права виїжджати за межі України.

"Тому, і питання хто буде контролювати? Якщо (жінки, - ред.) будуть виїжджати, можливо доведеться йти і брати справки у військкоматі, що вони не є військовозобов'язаними, і з цією справкою виїжджати. Або навпаки. Я думаю, що це почнеться якось регулюватися, тому, що на кордоні немає реєстру, в якому було б вказано, що ця людина є медиком або не медиком", - підсумував Кравченко.

Нагадаємо

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 6 вересня нагадав, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою з 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік.