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Постановка женщин-медиков на воинский учет с 1 октября не является мобилизацией - ВСУ

Постановка женщин-медиков на воинский учет с 1 октября не является мобилизацией - ВСУ

Киев • УНН

 • 477361 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Постановка женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на воинский учет с 1 октября этого года не является мобилизацией, а лишь приведением воинского учета в порядок. Об этом рассказал начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Начнем с того, что 7 октября 2022 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Сегодня мы всего-навсего выполняем норму данного закона... Предупреждаю, это не является мобилизацией. Это всего-навсего приведение воинского учета в порядок. Чтобы мы понимали, какой есть мобилизационный ресурс в данной медицинской сфере", - пояснил Фитьо.

Детали

По его словам, распространяемые в обществе сообщения о том, что если женщина-медик придет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то ее "сразу завтра мобилизуют", не соответствуют действительности.

"Это фейк, который распространяет российская пропаганда. Никого мы мобилизовывать сразу не будем. В Вооруженных Силах Украины сейчас служит большое количество женщин, и все они добровольно присоединились к этой службе. Поэтому, никаких панических настроений быть просто нет", - отметил военный.

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Фитьо добавил, что все медики были военнообязанными и раньше, однако теперь им нужно получить соответствующий документ. Для этого они должны прийти в ТЦК и СП с пакетом документов, пройти медосмотр и стать на воинский учёт.

"Вопрос воинского учета - это вопрос выполнения закона. Это не какое-то желание или нежелание. Все медики, которые работают, или самозанятые, или ФЛП, или работают в государственных клиниках, могут самостоятельно стать на воинский учет в территориальных центрах, или же их работодатели все равно будут предоставлять о них данные. Потому что каждый субъект хозяйствования, независимо от формы собственности, предоставляет данные о воинском учете", - пояснил он.

Начальник пресс-службы отметил, что если в случае невыполнения закона предусмотрен штраф - "для физического лица от 850 до 1700 грн, для предпринимателей штрафы достаточно большие".

Напомним

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко пояснил, что с 1 октября 2023 года женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, должны становиться на воинский учет, все остальные - по личному желанию. Если человек стоит на учете, то является военнообязанным и не может выезжать за границу во время действия военного положения.

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