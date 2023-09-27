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Жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок з медичною освітою з 1 жовтня не буде – МОЗ

Жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок з медичною освітою з 1 жовтня не буде – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, а також наукові співробітники, керівник підрозділів в охороні здоровʼя тощо, вже мають перебувати на військовому обліку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, пише УНН.

Деталі 

Вимога стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року актуальна для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебувають. 

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року.  

Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Також жодних змін з 1 жовтня 2023 року в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади). 

Нагадаємо  

Постановка жінок з медичною та фармацевтичною освітою на військовий облік з 1 жовтня цього року не є мобілізацією, а лише приведенням військового обліку до ладу. 

 

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