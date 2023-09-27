Жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок з медичною освітою з 1 жовтня не буде – МОЗ

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Вимога стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року актуальна для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебувають.

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року.

Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також жодних змін з 1 жовтня 2023 року в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади).

Нагадаємо

Постановка жінок з медичною та фармацевтичною освітою на військовий облік з 1 жовтня цього року не є мобілізацією, а лише приведенням військового обліку до ладу.