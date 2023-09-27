Никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин с медицинским образованием с 1 октября не будет - Минздрав

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Киев • УНН

 • 268574 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, а также научные сотрудники, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д., уже должны находиться на воинском учете. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали 

Требование стать на воинский учет с 1 октября 2023 года актуально для женщин-медиков и женщин-фармацевтов, которые по определенным причинам там еще не находятся. 

Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года.  

С января 2023 года женщин, обучающихся на медицинских или фармацевтических специальностях, ставят на воинский учет сразу по окончании обучения. Учебное заведение за 2 месяца до завершения обучения подает списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. 

Также никаких изменений с 1 октября 2023 года в условиях выезда за границу для женщин – не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на воинском учете или нет (ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности). 

Напомним  

Постановка женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на воинский учет с 1 октября этого года не является мобилизацией, а лишь приведением воинского учета в порядок. 

 

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