Уклоняться от мобилизации будет труднее: в Минобороны рассказали об обмене информацией между реестрами

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«К сожалению, очень много тех людей, это сотни тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. И собственно готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос», - Наталья Калмыкова.

По ее словам, сейчас цифровая команда министерства обороны работает над созданием возможности обмена данными между реестрами. Как отметила Калмыкова, это усилит контроль над военнообязанными за счет того, что даже если человека не будет в реестре военнообязанных государство будет его видеть в других реестрах. Это также позволит гражданам не носить с собой документы в ТЦК, потому что вся информация уже есть хотя бы в одном из реестров.

Наталья Калмыкова отметила, что обязанность каждого гражданина - защищать свою Родину. И сделать это придется каждому из нас. Лучшим вариантом, по мнению заместителя, является добровольная явка. Человек может сам найти то подразделение, в котором хочет служить и мобилизоваться.

Как отметила Калмыкова, сейчас уже продолжаются нормирования вопроса обмена информации между реестрами и возможно на следующей неделе уже можно будет говорить о конкретных сроках того, когда появится единый реестр и возможность записываться в очередь в ТЦК электронно.

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