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Правоохоронці проводять обшуки у спільників Дубінського щодо організації схеми для ухилянтів - джерела

Київ • УНН

 • 405842 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України, який може бути причетним до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Правоохоронці проводять обшуки у спільників Дубінського щодо організації схеми для ухилянтів - джерела

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.

Деталі

За даними слідства, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі «клієнтів» за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Раніше

УНН повідомляв із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, що у народного депутата Олександра Дубінського правоохоронці провели обшуки.

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