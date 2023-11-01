Правоохоронці проводять обшуки у спільників Дубінського щодо організації схеми для ухилянтів - джерела

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України, який може бути причетним до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

