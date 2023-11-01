У нардепа Дубінського проводять обшуки - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У народного депутата Олександра Дубінського правоохоронці проводять обшуки. Це кореспондентці УНН підтвердили власні джерела в правоохоронних органах.
Обшуки, за даними джерел, проходять сьогодні вранці.
Додамо, сам Дубінський відреагував на повідомлення про обшуки у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо
3 серпня ДБР спільно з СБУ вже проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.
24 серпня Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі ліків. Окрім співробітників медичних закладів, правоохоронці перевіряють на причетність до схеми народного депутата Олександра Дубінського.