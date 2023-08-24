Розкрадання на закупівлі ліків: правоохоронці перевіряють нардепа Дубінського на причетність

Деталі

Ідеться про привласнення на закупівлях ліків 9 млн грн.

Як повідомили у БЕБ, впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Як встановили аналітики БЕБ, закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів. У межах розслідування були проведені обшуки, вилучено тендерну документацію та інші документи.

«Наразі співробітники БЕБ встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність Народного депутата України до координацій дій вказаних осіб», - повідомили у БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Додамо

Інформація про причетність нардепа Дубінського до організації та проведення тендерів з медичних закупівель на Київщині з’являлася у ЗМІ неодноразово. Один з останніх тендерів, що привернув увагу і ЗМІ, і відповідних органів, був на закупівлю томографа. Тендер був призупинений обласною владою до оцінки відповідними органами.

Окрім того, 9 серпня, Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За даними слідства, народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно покинув країну 27 червня. Батько політика сам виїхав за кордон за день до того, а потім повернувся до України 11 липня. Нардеп же повернувся до України лише 27 липня. За цей час він нібито встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Дубінський не зможе виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти та з'являтися на кожен виклик слідчого. Обмеження встановлені до 8 жовтня.