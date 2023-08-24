БЕБ викрило службовців медзакладів, які привласнили 9 млн грн на купівлі ліків. До махінацій може бути причетний нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Детективи БЕБ у Київській області викрили службових осіб чотирьох медичних закладів у привласненні бюджетних коштів. Зараз вони перевіряють причетність народного депутата України до корупційної схеми. Про це повідомляє УНН із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
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Зазначається, що впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з приватною компанією. Як встановили аналітики БЕБ, закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів.
Під час обшуків в медзакладах детективи вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Потім направили на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі.
Зараз співробітники БЕБ перевіряють інформацію про причетність народного депутата України до координації дій керівників цих медзакладів.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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