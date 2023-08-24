БЭБ разоблачило служащих медучреждений, которые присвоили 9 млн грн на покупке лекарств. К махинациям может быть причастен нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Детективы БЭБ в Киевской области разоблачили должностных лиц четырех медицинских учреждений в присвоении бюджетных средств. Сейчас они проверяют причастность народного депутата Украины к коррупционной схеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
Детали
Отмечается, что в течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с частной компанией. Как установили аналитики БЭБ, закупочные цены в отдельных случаях были завышены в 8 и более раз.
Во время обысков в медучреждениях детективы изъяли тендерную документацию и оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов. Затем направили на экономическую экспертизу для установления фактического ущерба нанесенного государству.
Сейчас сотрудники БЭБ проверяют информацию о причастности народного депутата Украины к координации действий руководителей этих медучреждений.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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