Хищения на закупке лекарств: правоохранители проверяют нардепа Дубинского на причастность

Детали

Речь идет о присвоении на закупках лекарств 9 млн грн.

Как сообщили в БЭБ, в течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Как установили аналитики БЭБ, закупочные цены в отдельных случаях были завышены в 8 и более раз. В рамках расследования были проведены обыски, изъята тендерная документация и другие документы.

«Сейчас сотрудники БЭБ устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности народного депутата Украины к координации действий указанных лиц», - сообщили в БЭБ.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Добавим

Информация о причастности нардепа Дубинского к организации и проведению тендеров по медицинским закупкам в Киевской области появлялась в СМИ неоднократно. Один из последних тендеров, который привлек внимание и СМИ, и соответствующих органов, был на закупку томографа. Тендер был приостановлен областной властью до оценки соответствующими органами.

Кроме того, 9 августа, Дубинскому объявили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу. По данным следствия, народный депутат получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца на лечение, но самостоятельно покинул страну 27 июня. Отец политика сам выехал за границу за день до того, а затем вернулся в Украину 11 июля. Нардеп же вернулся в Украину только 27 июля. За это время он якобы успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Дубинский не сможет выезжать за пределы Киевской области, должен сдать загранпаспорта и являться на каждый вызов следователя. Ограничения установлены до 8 октября.