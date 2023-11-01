У нардепа Дубинского проводят обыски - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. У народного депутата Александра Дубинского правоохранители проводят обыски. Это корреспонденту УНН подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.
Обыски, по данным источников, проходят сегодня утром.
Добавим, сам Дубинский отреагировал на сообщение об обысках в своем телеграм-канале.
Напомним
3 августа ГБР совместно с СБУ уже проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.
24 августа Бюро экономической безопасности разоблачило схему хищения бюджетных средств на закупки лекарств. Кроме сотрудников медицинских учреждений, правоохранители проверяют на причастность к схеме народного депутата Александра Дубинского.