Правоохранители проводят обыски у сообщников Дубинского по организации схемы для уклонистов - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Служба безопасности и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, который может быть причастен к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.
Детали
По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» якобы как волонтеров.
Задокументировано, что таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены.
По имеющимся данным, часть документов, необходимых для побега «клиентов» за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у своего близкого родственника.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где расположена приемная нардепа.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.
Ранее
УНН сообщал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, что у народного депутата Александра Дубинского правоохранители провели обыски.