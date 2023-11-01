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Викрито безпрецедентну за масштабами схему для ухилення від мобілізації: причетні представники ТЦК та ВЛК - ДБР

Київ • УНН

 • 385908 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Викрито безпрецедентну за масштабами схему для ухилення від мобілізації: причетні представники ТЦК та ВЛК - ДБР

Деталі

В схемі ухилення від мобілізації були залучені посадовці дев'яти ТЦК переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України.

Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації підробляли ухилянтам довідки з ВЛК та знімали чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість «послуги» складала від 6 до 10 тисяч доларів США.

Наразі організатору та шести особам з його «найближчого оточення» повідомлено про підозри. Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Нагадаємо

Міністерство оборони готує зміни до нормативно правових актів, щоб врегулювати питання ухилянтів від мобілізації завдяки обміну даними між реєстрами. Це посилить контроль над військовозобов’язаними. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці проводять обшуки у спільників Дубінського щодо організації схеми для ухилянтів - джерела

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