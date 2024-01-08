200 тысяч гривен за "непригодность": на Черниговщине задержали адвоката, которая продавала уклонистам справки от ВЛК

На Черниговщине правоохранители задержали адвоката, которая "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.

Детали

Оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность 36-летней адвокатессы, которая на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе - резюмировали в ведомстве.

Заручившись поддержкой членов ВВК одного из медицинских учреждений, женщина требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов.

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Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины - рассказали в ведомстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются мероприятия для установления всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Дополнение

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленницу во время получения 200 000 гривен взятки за прохождение медицинского обследования ВВК гражданином с последующим положительным заключением о непригодности.

Кроме того, в автомобиле фигурантки изъяли еще 8 000 долларов. В ходе следствия задокументированы многочисленные факты противоправной деятельности.

Напомним,

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