200 тысяч гривен за "непригодность": на Черниговщине задержали адвоката, которая продавала уклонистам справки от ВЛК
В Чернигове задержали адвоката, которая за несколько тысяч долларов помогала мужчинам получить необходимое заключение ВВК.
В СБУ показали, как воины ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов
Спецподразделение "А" СБУ обнародовало видео, которое демонстрирует успешную ликвидацию российских солдат с помощью дронов-камикадзе.
беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ
беларусь строит военный городок вблизи границы с Украиной, возможно, для размещения гарнизона для защиты границы, завершение строительства ожидается к 2027 году.
В Черновицкой области мужчина обратился в больницу с подозрением на столбняк
45-летний мужчина из Черновицкой области с подозрением на столбняк, который не был привит в течение десяти лет, госпитализирован. Министерство здравоохранения Украины подчеркивает опасность и необходимость вакцинации.
Террорист Брейвик подал в суд на норвежское государство из-за якобы нарушения его прав
Андерс Брейвик, осужденный за массовые убийства в Норвегии в 2011 году, судится с государством, обвиняя его в нарушении прав человека из-за одиночного заключения.
Премьер обсудил с послом США в Украине усилия по усилению неба современными американскими системами ПВО
Премьер-министр Шмыгаль и посол США Бринк обсудили усиление противовоздушной обороны Украины с помощью американских систем.
Почти 170 единиц техники работает на дорогах Одесской области - Кипер
Кипер уточнил, что из-за осадков, резкого снижения температуры воздуха и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения. И призвал жителей региона воздержаться от поездок.
ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Подкарпатском воеводстве Польши, в результате чего 12 человек получили ранения; один пострадавший был доставлен в больницу воздушным транспортом. В аварии участвовали 52 пассажира.
Антикоррупционный комитет Рады обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации - нардеп
Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски и требующим доработки.
Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области
Непогода оставила без света 47 населенных пунктов в Запорожской области, от чего пострадали более 16 000 потребителей.