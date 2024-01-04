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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Открыто 180 уголовных производств: Клименко о взяточниках, которые помогают уклонистам

Открыто 180 уголовных производств: Клименко о взяточниках, которые помогают уклонистам

Киев • УНН

 • 29272 просмотра

Клименко убежден, что в стране должна работать система контроля со стороны военной службы правопорядка, военных руководителей и правоохранительных органов.

Правоохранители активно работают над предотвращением взяточничества в ТЦК, ВВК и МСЭК. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, Нацполиция, ГБР и СБУ совместно работают над предотвращением случаев получения неправомерной выгоды за уклонение от мобилизации по трем категориям.

Клименко также убежден, что в стране должна работать система контроля со стороны военной службы правопорядка, военных руководителей и правоохранительных органов.

Стандартные меры оповещения: в ВСУ опровергли усиление мобилизации в Украине04.01.24, 12:20 • 20660 просмотров

Мы говорим и о превенции. Мы разделяем эти злоупотребления по трем направлениям: злоупотребление работниками ТЦК, злоупотребление со стороны работников ВВК и злоупотребление специалистами Медико-социальной экспертной комиссии. Есть достаточно практические результаты работы. Я могу сказать за Национальную полицию - у нас 180 уголовных производств, в рамках которых мы работаем

- подчеркнул министр внутренних дел.

Дополнение

Национальная полиция Украины открыла уже около девять тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. 

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 2600 таких материалов направлено в суд

Напомним,

Украинские и молдавские правоохранители ликвидировали группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста из Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество

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