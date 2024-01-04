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Стандартные меры оповещения: в ВСУ опровергли усиление мобилизации в Украине

Стандартные меры оповещения: в ВСУ опровергли усиление мобилизации в Украине

Киев • УНН

 • 20660 просмотра

С февраля 2022 года в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, которые остаются неизменными: людей вызывают для проверки военных данных и оценки их пригодности.

В Украине продолжаются стандартные мероприятия по мобилизации населения, которые начались с 24 февраля 2022 года. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.

Детали 

По его словам, сейчас осуществляется оповещение в общественных местах, а сама мобилизация продолжается без изменений с февраля 2022 года.

Где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет. Происходят стандартные мероприятия по оповещению и люди, которые получили первую повестку должны понимать, что первая повестка - это всего лишь для уточнения ваших военно-учетных данных

- резюмировал Фитьо.

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Он подчеркнул, что после получения повестки мужчина должен явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медосмотр, установить уровень пригодности или непригодности к прохождению военной службы.

Дополнение

Кроме того, представитель Сухопутных сил отметил, что мужчины должны прийти в ТЦК, чтобы обновить свои данные. В частности, тем у кого появились причины для отсрочки следует лично подать обновленную информацию. 

Ну и конечно, если есть причины для получения отсрочки, то их следует предоставить. Потому, что сейчас обновлять свои персональные данные военнообязанные должны лично. Все изменения, которые в них произошли или причины на получение отсрочки должны предоставляться лично в ТЦК СП.

- рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.

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Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский отметил  прозрачном обсуждении новых правил мобилизации в Украине, обеспечении понимания общественности и законодательного контроля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война

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