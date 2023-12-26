Залужный заявил, что не доволен работой ТЦК
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный недоволен работой ВСК, указывая на замену и отставку некоторых руководителей. Он говорит о необходимости квалифицированного руководства ТЦК в условиях мобилизационных усилий.
"Срочники уже не нужны, наше предложение - уволить их" - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный предлагает уволить срочников, поскольку они больше не нужны. О демобилизации срочников речь шла еще в ноябре.
Корреспондент подсанкционного пропагандистского издания "Политнавигатор" получил 14 лет за решеткой
Жителя Житомирской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, поскольку он писал пропагандистские материалы для пророссийского издания.
Херсон под массированным вражеским обстрелом
Российские войска ведут интенсивные обстрелы Херсона.
В столице под Дегтяревским путепроводом из-за неисправности "застрял" грузовик: движение затруднено
Неисправность грузовика под Дегтяревским путепроводом в Киеве нарушает движение транспорта в направлении станции метро "Дорогожичи".
В россии объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Олещука
россияне объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука за более 100 якобы "террористических актов" против РФ.
Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то в декабре - Залужный
Мобилизация в Украине будет поэтапной, а не одномоментной, говорит Валерий Залужный.
Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины приветствует любой эффективный метод призыва на военную службу, в том числе электронные сообщения, если это возможно реализовать.
Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны
Украина внесла "Традиции Щедрого вечера" в Национальный перечень нематериального культурного наследия, подчеркивая значение традиции в формировании национальной идентичности.