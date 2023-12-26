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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что не доволен работой ТЦК. Сейчас некоторых руководителей ТЦК заменяют, а некоторые оставляют свои должности сами. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

"Работой их я пока не доволен. Если бы я был доволен мы бы сейчас не обсуждали вопрос законопроекта. Люди, которые работают в ТЦК - это отдельная специальность...Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и самое главное набор умений, которые позволяют руководству ТЦК выполнять свои обязанности. Как извне, за пределами ТЦК, так и внутри этого организма. Но на сегодня хочу сказать, что возможности по приему личного состава территориальные центры комплектования не потеряли", - сказал Залужный.

Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек

Также он заявил, что сейчас некоторых руководителей уже меняют.

"Что касается непосредственно руководителей, то работа идет дальше. По состоянию на сейчас мы некоторых руководителей уже меняем, некоторые оставили место самостоятельно...", - отметил Залужный.

Дополнение

В Запорожье разоблачена схема уклонения от мобилизации, которую организовал глава одного из районных территориальных центров комплектования.