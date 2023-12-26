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Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 13:35  •  18078 просмотра

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Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс на постоянной основе. На следующий год соответствующий запрос также был сформирован.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона отметил, что военное командование регулярно формирует запросы на ресурсы для продолжения боевых действий. Однако, по его словам, запроса на конкретную цифру не было, передает УНН.

Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то там цифры и так далее. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты своего государства и соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом или мероприятием на непосредственно или там Кабмин, или Верховную Раду, мы такого не осуществляем

- сказал Валерий Залужный.

Детали

Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс на постоянной основе. На следующий год соответствующий запрос также был сформирован. Он учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые можем мы понести в течение следующего года, отметил Залужный.

В то же время он отметил, что ВСУ и Генштаб не делали никаких представлений законопроектов в Кабмин, потому что они лишены такой функции, как законодательная инициатива.

"Мы проводим формирование запросов на ресурс, в том числе и осуществляем планирование на следующий год. И уже показываем ориентировочные цифры, которые нам необходимы будут для выполнения задач в следующем году. Все эти предложения мы подаем в Минобороны, как к субъекту законодательной инициативы, которые уже дальше решают, каким образом эти потребности обеспечить", - пояснил Залужный.

Напомним,

19 декабря Владимир Зеленский сообщил о предложении от военных мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. 

Вчера правительство Украины предложило парламенту законопроект по усилению вопросов мобилизации и военной службы, детали которого пока не известны. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Залужний прокоментував необхідність мобілізувати 400-500 тисяч людей
Zaluzhnyi commented on the need to mobilize 400-500 thousand people
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Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек

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