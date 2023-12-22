Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации
Киев • УНН
Украина планирует добровольный призыв через ЦПАУ, центры занятости и рекрутинговые центры, говорит народный депутат Марьяна Безуглая. Новый законопроект также отменяет категорию "ограниченно годных" в армии.
Призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг, который будет происходить в ЦПАПах, центрах занятости и центрах рекрутинга, но добровольно. О таких будущих изменениях относительно мобилизационной подготовки сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Как сообщила Безуглая, в новом законопроекте предлагается установить, что прямой призыв в воинские части будет происходить через рекрутинг. Рекрутинг будет проходить в ЦПАПах, центрах занятости и центрах рекрутинга.
"Мобилизованный во время подготовки - рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства", - написала на своей странице в Facebook Безуглая.
Также по ее словам, в законопроекте уберут понятие "ограниченно годный".
"Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодными, часть - годными. Повторное прохождение ВВК. Возможность прохождения военной службы по призыву по мобилизации по желанию лица, осужденного к отбыванию наказания с испытанием", - добавила Безуглая.
Напомним,
Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала основные тезисы обновленной версии будущего законопроекта, который касается мобилизации.
Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации
Украина планирует добровольный призыв через ЦПАУ, центры занятости и рекрутинговые центры, говорит народный депутат Марьяна Безуглая. Новый законопроект также отменяет категорию "ограниченно годных" в армии.
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