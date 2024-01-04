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Стандартні заходи оповіщення: у ЗСУ спростували посилення мобілізації в Україні

Стандартні заходи оповіщення: у ЗСУ спростували посилення мобілізації в Україні

Київ • УНН

 • 20661 перегляди

З лютого 2022 року в Україні тривають мобілізаційні заходи, які залишаються незмінними: людей викликають для перевірки військових даних та оцінки їхньої придатності.

В Україні тривають стандартні заходи з мобілізації населення, які розпочались з 24 лютого 2022 року. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає УНН.

Деталі 

За його словами, наразі здійснюється  оповіщення у громадських місцях, а сама мобілізація триває без змін з лютого 2022 року.

Де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Наразі якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення і люди, які отримали першу повістку мають розуміти, що перша повістка - це всього лише для уточнення ваших військово-облікових даних

- резюмував Фітьо.

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Він підкреслив, що після отримання повістки чоловік має з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медогляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби.

Доповнення

Крім того, речник Сухопутних сил наголосив, що чоловіки повинні прийти до ТЦК, аби оновити свої дані. Зокрема, тим у кого з'явились причини для відстрочки слід особисто подати оновлену інформацію. 

Ну і звісно, якщо є причини для отримання відстрочки, то їх слід надати. Тому, що зараз оновлювати свої персональні дані військовозобов'язані мають особисто. Всі зміни, які в них відбулися чи причини на отримання відстрочки мають надаватися особисто у ТЦК СП.

- розповів начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив на  прозорому обговоренні нових правил мобілізації в Україні, забезпеченні розуміння громадськості та законодавчого контролю.

Володимир Омельченко

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