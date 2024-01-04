Відкрито 180 кримінальних проваджень: Клименко про хабарників, які допомагають ухилянтам

Правоохоронці активно працюють над запобіганням хабарництва в ТЦК, ВЛК та МСЕК. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

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За його словами, Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над запобіганням випадків отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями.

Клименко також переконаний, що в країні має працювати система контролю зі сторони військової служби правопорядку, військових керівників і правоохоронних органів.

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Ми говоримо і про превенцію. Ми розділяємо ці зловживання по трьом напрямкам: зловживання працівниками ТЦК, зловживання зі сторони працівників ВЛК і зловживання фахівцями Медико-соціальної експертної комісії. Є достатньо практичні результати роботи. Я можу сказати за Національну поліцію - у нас 180 кримінальних проваджень, в рамках яких ми працюємо