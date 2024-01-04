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Відкрито 180 кримінальних проваджень: Клименко про хабарників, які допомагають ухилянтам

Відкрито 180 кримінальних проваджень: Клименко про хабарників, які допомагають ухилянтам

Київ • УНН

 • 29274 перегляди

Клименко переконаний, що в країні має працювати система контролю зі сторони військової служби правопорядку, військових керівників і правоохоронних органів.

Правоохоронці активно працюють над запобіганням хабарництва в ТЦК, ВЛК та МСЕК. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

За його словами, Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над запобіганням випадків отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями.

Клименко також переконаний, що в країні має працювати система контролю зі сторони військової служби правопорядку, військових керівників і правоохоронних органів.

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Ми говоримо і про превенцію. Ми розділяємо ці зловживання по трьом напрямкам: зловживання працівниками ТЦК, зловживання зі сторони працівників ВЛК і зловживання фахівцями Медико-соціальної експертної комісії. Є достатньо практичні результати роботи. Я можу сказати за Національну поліцію - у нас 180 кримінальних проваджень, в рамках яких ми працюємо

- наголосив міністр внутрішніх справ.

Доповнення

Національна поліція України відкрила вже близько дев'ять тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. 

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, 2600 таких матеріалів направлено до суду

Нагадаємо

Українські та молдовські правоохоронці ліквідували угруповання, яке займалося незаконним вивезенням чоловіків призовного віку з України.

Володимир Омельченко

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