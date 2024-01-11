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На Одещині ДБР викрило працівника військкомату, який продавав ухилянтам довідки про непридатність

На Одещині ДБР викрило працівника військкомату, який продавав ухилянтам довідки про непридатність

Київ • УНН

 • 22427 перегляди

На хабарі за звільнення від мобілізації викрито працівника одеського військкомату, якому загрожує до 5 років позбавлення волі. ДБР розслідує всі масштаби цієї корупції.

На Одещині правоохоронці викрили працівника військкомату, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що за  дві тисячі доларів працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

- резюмували у відомстві.

СБУ викрила угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я04.01.24, 11:27 • 38162 перегляди

Доповнення 

ДБР також вдалось задокументувати факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.

Нагадаємо

На Чернігівщині правоохоронці затримали адвоката, яка "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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