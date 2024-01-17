У Чернівцях затримали прикордонника, який за гроші "обіцяв" посади в СБУ
Київ • УНН
У Чернівцях затримали прикордонника, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб за хабарі допомагати людям уникати військової служби. Наразі правоохоронці розслідують його причетність до аналогічних злочинів.
У Чернівцях затримали прикордонника, видавав за працівника СБУ та обіцяв "влаштувати" чоловіка Служби безпеки, аби той уникнув мобілізації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
Прикордонник обіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації, коли той потрапить на посаду у тиловий підрозділ силової структури.
Його затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди у одному із торгово-розважальних центрів Чернівців в порядку ст. 208 КПК України. У затриманого виявили шеврон із абревіатурою "СБУ", посвідчення та зброю. Вилучені речові докази скерували на експертизу
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Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність затриманого до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
Доповнення
У Службі безпеки України додають, що під час перевірки виявилось, що чоловік, який прикидався підполковником СБУ, насправді виявився рядовим-прикордонником.
Правоохоронці наголошують, що фігурант проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.
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