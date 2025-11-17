$42.040.02
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1860 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9128 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26671 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20079 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17229 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19889 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16136 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25631 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41802 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Обещал устроить в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов: в Киеве задержали мужчину

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Киеве задержали 41-летнего мужчину, который обещал устроить киевлянина на работу в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов. Его задержали при получении первой части суммы в размере 15 тысяч долларов.

Обещал устроить в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов: в Киеве задержали мужчину

В Киеве делец гарантировал клиентам беспрепятственное и успешное прохождение конкурса и дальнейшее назначение на должность в подразделения одного из правоохранительных органов. За свои услуги просил 25 000 долларов. Его задержали во время получения средств от "кандидата", передает УНН со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

... сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, который обещал устроить киевлянина на работу в один из правоохранительных органов, рассказывая о своих связях и знакомствах.

- говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Детали

По данным правоохранителей, мужчина уверял, что без его знакомств трудоустроиться в правоохранительную систему почти невозможно из-за жесткого отбора и специальной проверки, которую должен пройти кандидат на должность. Поэтому свою помощь он оценил в 25 тыс. долларов. Из них 15 тыс. долларов нужно было заплатить перед проверкой, еще 10 тыс. – после трудоустройства.

Назвался двоюродным братом Ермака: мошенник за 100 тыс. долларов обещал устроить в ОП на высокую должность07.11.25, 13:47 • 3425 просмотров

После получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тысяч долларов США мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 605 тысяч гривен.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев