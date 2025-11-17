Обещал устроить в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов: в Киеве задержали мужчину

В Киеве делец гарантировал клиентам беспрепятственное и успешное прохождение конкурса и дальнейшее назначение на должность в подразделения одного из правоохранительных органов. За свои услуги просил 25 000 долларов. Его задержали во время получения средств от "кандидата", передает УНН со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

... сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, который обещал устроить киевлянина на работу в один из правоохранительных органов, рассказывая о своих связях и знакомствах. - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Детали

По данным правоохранителей, мужчина уверял, что без его знакомств трудоустроиться в правоохранительную систему почти невозможно из-за жесткого отбора и специальной проверки, которую должен пройти кандидат на должность. Поэтому свою помощь он оценил в 25 тыс. долларов. Из них 15 тыс. долларов нужно было заплатить перед проверкой, еще 10 тыс. – после трудоустройства.

После получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тысяч долларов США мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 605 тысяч гривен.