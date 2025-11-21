$42.150.00
11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9578 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13504 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22296 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38478 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33684 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35281 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30815 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39480 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19738 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Эксклюзивы
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39465 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46310 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44280 просмотра
Взорвал страйкбольную гранату при побеге из магазина: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста

Киев • УНН

 • 2244 просмотра

Столичные полицейские задержали 35-летнего киевлянина, совершившего разбойное нападение на магазин на улице Михаила Стельмаха. Злоумышленник, ранее уже судимый, убегая, взорвал страйкбольную гранату, вызвав панику среди людей.

Взорвал страйкбольную гранату при побеге из магазина: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста

Столичные полицейские задержали злоумышленника, совершившего разбойное нападение на магазин и, убегая, взорвавшего страйкбольную гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Преступление произошло на улице Михаила Стельмаха - мужчина пытался покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, однако его остановила кассирша.

После этого злоумышленник достал гранату и, отсоединив "предохранительную чеку", передал ее женщине. Далее он выбежал со страйкбольной гранатой и бросил ее в мусорник.

Поскольку до этого он вытащил чеку, произошел взрыв, который вызвал панику среди людей.

На место прибыли сотрудники полиции - они изъяли с места происшествия остатки страйкбольной гранаты и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний киевлянин, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за кражи и наркопреступления.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве задержали 41-летнего мужчину, который обещал устроить киевлянина на работу в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов.

Евгений Устименко

Общество Киев Криминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев