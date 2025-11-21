Взорвал страйкбольную гранату при побеге из магазина: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста
Киев • УНН
Столичные полицейские задержали злоумышленника, совершившего разбойное нападение на магазин и, убегая, взорвавшего страйкбольную гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Преступление произошло на улице Михаила Стельмаха - мужчина пытался покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, однако его остановила кассирша.
После этого злоумышленник достал гранату и, отсоединив "предохранительную чеку", передал ее женщине. Далее он выбежал со страйкбольной гранатой и бросил ее в мусорник.
Поскольку до этого он вытащил чеку, произошел взрыв, который вызвал панику среди людей.
На место прибыли сотрудники полиции - они изъяли с места происшествия остатки страйкбольной гранаты и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний киевлянин, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за кражи и наркопреступления.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
