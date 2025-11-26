Совершил двойной теракт в Днепре: силовики задержали 16-летнего агента рф "по горячим следам"

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 6250 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 4802 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 6248 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 20007 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 36964 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 29299 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27862 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23711 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16093 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15553 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 6260 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 37318 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 46456 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 96737 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 126468 просмотра
Совершил двойной теракт в Днепре: силовики задержали 16-летнего агента рф "по горячим следам"

Киев • УНН

 • 712 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали в Днепре 16-летнего агента рф, который заложил две взрывчатки, что привело к гибели человека и ранению полицейского. Злоумышленник, переселенец из Сум, был завербован через Telegram-каналы и изготовил взрывчатку, замаскированную под огнетушители.

Совершил двойной теракт в Днепре: силовики задержали 16-летнего агента рф "по горячим следам"

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Днепре 16-летнего агента рф, который заложил две взрывчатки и стал причиной гибели человека и ранения полицейского. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств (СВУ) вблизи железнодорожного пути в частном секторе областного центра

- передает СБУ.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

После прибытия на вызов 102 наряда полиции со взрывотехниками, рашисты привели в действие еще одно СВУ, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения.

Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение одних суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно".

Взорвал страйкбольную гранату при побеге из магазина: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста21.11.25, 16:21 • 2878 просмотров

По материалам дела, исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, временно проживавший в столице. Во внимание российской спецслужбы юноша попал в Телеграм-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки рашисты отправили своего агента в Днепр, где он поселился в местном отеле, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления СВУ.

По инструкции российского куратора злоумышленник изготовил две взрывчатки, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители.

После этого фигурант заложил СВУ возле объекта Укрзализныци, координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила завербованного РФ студента, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре18.11.25, 23:12 • 15247 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Украинская железная дорога
Днепр
Служба безопасности Украины
Сумы
Киев