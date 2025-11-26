Совершил двойной теракт в Днепре: силовики задержали 16-летнего агента рф "по горячим следам"

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Днепре 16-летнего агента рф, который заложил две взрывчатки и стал причиной гибели человека и ранения полицейского. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств (СВУ) вблизи железнодорожного пути в частном секторе областного центра - передает СБУ.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

После прибытия на вызов 102 наряда полиции со взрывотехниками, рашисты привели в действие еще одно СВУ, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения.

Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение одних суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно".

По материалам дела, исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, временно проживавший в столице. Во внимание российской спецслужбы юноша попал в Телеграм-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки рашисты отправили своего агента в Днепр, где он поселился в местном отеле, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления СВУ.

По инструкции российского куратора злоумышленник изготовил две взрывчатки, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители.

После этого фигурант заложил СВУ возле объекта Укрзализныци, координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы.

