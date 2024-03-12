В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

Кабинет министров установил запрет передачи в собственность или пользование и изменение целевого назначения земель, которые занимало Каховское водохранилище. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Запрещено, с целью предотвращения нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище, и создания условий для дальнейшего восстановления Каховского водохранилища, которое временно сработано в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, на период военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены формирования, передачу в собственность или пользование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище - сообщил Мельничук.

В то же время, согласно решению правительства, земли Каховского водохранилища можно будет передавать в пользование, а также менять их назначение "с целью дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений".

Напомним

В октябре прошлого года Кабмин предлагал установить запрет на 15 лет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища.