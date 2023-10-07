Уряд пропонує встановити заборону на зміну цільового призначення земель Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує встановити заборону на 15 років на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Уряд пропонує встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Відповідний законопроєкт підтримали сьогодні на засіданні. Заборона діятиме протягом 15 років», - написав Шмигаль.
За його словами, єдині виключення, які дозволені — це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.
«Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Кабінет міністрів виділив близько 335 млн грн Херсонській ОВА для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту рф на греблі Каховської гідроелектростанції.