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Правительство предлагает установить запрет на изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища

Правительство предлагает установить запрет на изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища

Киев • УНН

 • 1201098 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. Кабинет министров Украины предлагает установить запрет на 15 лет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Правительство предлагает установить запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Соответствующий законопроект поддержали сегодня на заседании. Запрет будет действовать в течение 15 лет», - написал Шмыгаль.

По его словам, единственные исключения, которые разрешены — это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

«Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение. Поэтому устанавливаем такие запреты, и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС», - отметил Шмыгаль.

дополнение

Кабинет министров выделил около 335 млн грн Херсонской ОВА для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта рф на плотине Каховской гидроэлектростанции.

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