Уряд виділив близько 335 млн грн Херсонщині для ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС

Цитата

«Виділено, у звʼязку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 186 млн. 939,58 тис. гривень для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення обʼєктів водо- та теплопостачання», - написав Мельничук.

Також він повідомив, що уряд виділив через надзвичайну ситуацію техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 147 млн. 982,41 тис. гривень для здійснення заходів з ліквідації її наслідків.

Доповнення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як виглядає Каховське водосховище через 3 місяці після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС.