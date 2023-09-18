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Три місяці після теракту росіян на Каховській ГЕС: Єрмак показав, як зараз виглядає водосховище

Київ • УНН

 • 607427 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як виглядає Каховське водосховище через 3 місяці після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, передає УНН.

Цитата

“Каховське водосховище… екоцид”, - підписав відео Єрмак.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. 

Також наразі відомо, що проєкт тимчасових гідроспоруд, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища, вже розроблений. Він передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи. Будівництво вже можна розпочати в кінці вересня, але все залежить від швидкості деокупації Херсонщини. 

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