Три місяці після теракту росіян на Каховській ГЕС: Єрмак показав, як зараз виглядає водосховище
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як виглядає Каховське водосховище через 3 місяці після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, передає УНН.
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“Каховське водосховище… екоцид”, - підписав відео Єрмак.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Також наразі відомо, що проєкт тимчасових гідроспоруд, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища, вже розроблений. Він передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи. Будівництво вже можна розпочати в кінці вересня, але все залежить від швидкості деокупації Херсонщини.