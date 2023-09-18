Три месяца после теракта россиян на Каховской ГЭС: Ермак показал, как сейчас выглядит водохранилище
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором показано, как выглядит Каховское водохранилище через 3 месяца после того, как российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, передает УНН.
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“Каховское водохранилище… экоцид”, - подписал видео Ермак.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Также сейчас известно, что проект временных гидросооружений, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища, уже разработан. Он предусматривает строительство плотины, моста и осушительной системы. Строительство уже можно начать в конце сентября, но все зависит от скорости деоккупации Херсонщины.