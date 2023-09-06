Будівництво тимчасових гідроспоруд замість Каховської ГЕС можна буде розпочати в кінці вересня - гендиректор "Укргідроенерго"

На запитання чи є вже повне розуміння того, що збереглося від греблі Каховської ГЕС та як просувається план відновлення, Ігор Сирота відповів так:

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“Звичайно, ми бачимо все зі супутникових знімків і військові нам показують деякі відеоматеріали, які вони знімають. Ми побачили, що станція не підлягає відновленню. Там потрібно робити демонтаж і будувати нову станцію. Але найгірше для нас, це те, що ми втратили 35-40% прісної води. Тобто в нас було до підриву 18,6 млн кубокілометрів води, а залишилося в руслі річки 3-3,5 млн кубокілометрів”.

Він також повідомив, що після підриву Каховської ГЕС уряд України доручив розробити проєкт тимчасових гідроспоруд для перекриття спрацювання водосховища. Проєкт передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи. На це все дано 2 роки.

“Проєкт на сьогоднішній день тимчасових гідроспоруд розроблений, зараз допрацьовується кошторисна документація. Вона буде готова протягом 10 днів і ми будемо проводити процедуру щодо визначення підрядника, який буде робити відбудову тимчасової гідроспоруди, як тільки відбудеться деокупація. Визначені матеріали, визначені місця звідки можна все це брати, визначені металоконструкції, тому підготовка практично завершена. Ми будемо визначатися з підрядною організацією і будемо очікувати деокупації. Хотілося б до паводку, до лютого зробити хоча б частину заходів, щоб можна було зупинити спрацювання Каховського водосховища. У кінці вересня вже можна буде приступати до будівництва тимчасових споруд”, – зазначив Сирота.

Проте, дата початку робіт все одно залежить від швидкості деокупації Херсонщини.

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