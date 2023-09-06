Будівництво тимчасових гідроспоруд замість Каховської ГЕС можна буде розпочати в кінці вересня - гендиректор "Укргідроенерго"

ukru
29 березня, 17:57 • 264273 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 346105 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 290618 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 326038 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 291755 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 214975 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 200931 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 162899 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 528073 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175337 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 165346 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 154835 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 59290 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 67777 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 69467 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 384911 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 528049 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 562753 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 560231 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 460495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 202312 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 346111 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 172840 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 163937 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 135048 перегляди
Актуальне
Будівництво тимчасових гідроспоруд замість Каховської ГЕС можна буде розпочати в кінці вересня - гендиректор "Укргідроенерго"

Будівництво тимчасових гідроспоруд замість Каховської ГЕС можна буде розпочати в кінці вересня - гендиректор "Укргідроенерго"

Київ • УНН

 • 684026 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Проєкт тимчасових гідроспоруд, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища, вже розроблений. Він передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи. Будівництво вже можна розпочати в кінці вересня, але все залежить від швидкості деокупації Херсонщини. Про це повідомив під час телемарафону генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає УНН.

На запитання чи є вже повне розуміння того, що збереглося від греблі Каховської ГЕС та як просувається план відновлення, Ігор Сирота відповів так:

Цитата

“Звичайно, ми бачимо все зі супутникових знімків і військові нам показують деякі відеоматеріали, які вони знімають. Ми побачили, що станція не підлягає відновленню. Там потрібно робити демонтаж і будувати нову станцію. Але найгірше для нас, це те, що ми втратили 35-40% прісної води. Тобто в нас було до підриву 18,6 млн кубокілометрів води, а залишилося в руслі річки 3-3,5 млн кубокілометрів”.

Він також повідомив, що після підриву Каховської ГЕС уряд України доручив розробити проєкт тимчасових гідроспоруд для перекриття спрацювання водосховища. Проєкт передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи. На це все дано 2 роки.

“Проєкт на сьогоднішній день тимчасових гідроспоруд розроблений, зараз допрацьовується кошторисна документація. Вона буде готова протягом 10 днів і ми будемо проводити процедуру щодо визначення підрядника, який буде робити відбудову тимчасової гідроспоруди, як тільки відбудеться деокупація. Визначені матеріали, визначені місця звідки можна все це брати, визначені металоконструкції, тому підготовка практично завершена. Ми будемо визначатися з підрядною організацією і будемо очікувати деокупації. Хотілося б до паводку, до лютого зробити хоча б частину заходів, щоб можна було зупинити спрацювання Каховського водосховища. У кінці вересня вже можна буде приступати до будівництва тимчасових споруд”, – зазначив Сирота.

Проте, дата початку робіт все одно залежить від швидкості деокупації Херсонщини.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на півдні України після підриву дамби може посилитись опустелювання. Це матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59